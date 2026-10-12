AKP'li Şamil Tayyar'dan baro seçimi çıkışı: 'İnşallah '3 Nolu Baroyu kuralım' demezler'

İstanbul 2 Nolu Baro seçimlerinin tamamlanması ve çıkan sonuçların ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de eski AKP Milletvekili ve yazar Şamil Tayyar’dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tayyar, eskiden kavgaların "sağ/sol" arasında yaşandığını belirterek, günümüzde mikro kavgaların başladığını ifade etti. Tayyar, tartışmanın "iktidar yanlısı sağ" ile "muhalif sağ" arasında geçtiğini ileri sürdü.

"İKİSİNDE DE KAYIBIZ"

İstanbul’daki 2 Nolu baro seçimlerine değinen Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seçimde Ankara 2 Nolu Baro’da yönetimi kaybeden AK Partili arkadaşlar, son olarak İstanbul’da kaybettiler. Zaten 2 adet 2 Nolu Baro var, ikisinde de kayıbız. 6 yıl önce bu kanun çıkarılırken defalarca yanlış olduğunu ifade ettik.

Baroların bölünmesi, kategorize edilmesi, siyasi sıfatlarla anılması büyük hataydı. Ne oldu şimdi? “Küçük olsun benim olsun” diyenlere de yar olmadı. İnşallah, şimdi kalkıp “3 Nolu Baroyu kuralım” demezler."

"ÇOK ÖNEMLİ DERSLER OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Tayyar, paylaşımından kısa bir süre sonra bir avukat dostu tarafından arandığını kaydetti ve şu ifadeleri aktardı:

"İstanbul’dan bir avukat dostum aradı, aklına, birikimine güvenirim. Anlattıklarından İstanbul 2 Nolu Baro seçiminden AK Parti açısından çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu gördüm.

Şöyle dedi: “Üye arkadaşların tamamına yakını cumhur ittifakını destekleyen arkadaşlar. Ben (kaybeden) Ali Kasım Tuna’ya oy verdim, kazanan Rıza Saka da AK Parti eski ilçe başkanıdır, muhalif değildir.”

Peki o zaman? “Seçim sonucu, AK Parti’nin mevcut siyaset anlayışına itiraz eden AK Partililerin seçim zaferidir.”

Bu cümledeki şifreleri bir başka avukat arkadaşım şöyle izah etti:

“Davaya emek verenleri görmezden gelerek camianın pek tanımadığı, dışarıdan bir genci dayatırsanız, istişare etmezseniz, üyelerinin hissiyatına önem vermezseniz, herkesi bu adaya oy vermeye mecbur gibi gösterirseniz, tepki toplarsınız, oyu rakibe verirler.”

Mesaj açık. Artık AK Parti tabanı da Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların dayatmacı siyasetine itiraz ediyor. Fon krizinde gördük, baro seçiminde şahit olduk. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az."

BİRİNCİ: "AK PARTİ DESTEKLEDİĞİ İÇİN Mİ?"

AKP'den ihraç edilen partinin eski yöneticilerin Mücahit Birinci de baro seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Birinci, "AK Parti desteğine rağmen İstanbul 2 Nolu baroda kazanamamak mı? Yoksa; AK Parti desteklediği için 2 Nolu baroda kaybetmek mi?" diye sordu.

Birinci, "Bak bu sorunun cevabını analiz etmesi gereken baro başkan adayı meslektaşımız, kardeşimiz değil he... Bu sorunun cevabı AK Parti açısından çok önemli. Bunun çok iyi analiz edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP ve MHP'nin desteklediği, kamuoyunda "çoklu baro yasası" olarak bilinen ve baroların bölünmesine imkan tanıyan yasal düzenlemenin ardından kurulan İstanbul 2 Nolu Baro’da dün akşam genel kurul gerçekleşti. İstanbul 2 No’lu Barosu seçimlerinde AKP ve MHP'nin desteğini alan Ali Kasım Tuna, seçimleri İslami grupların ve milli görüş kökenli avukatların desteklediği Rıza Saka'ya karşı kaybetti.

Kaybeden Tuna yaptığı paylaşımda sonuca itiraz edeceklerini söylerken, kazanan Saka'yı destekleyen grubun galibiyeti 'tekbirle' kutladığı görüldü.