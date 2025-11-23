AKP'li Şamil Tayyar'dan flaş Öcalan çıkışı: ‘Yeni ittifaklar gündeme gelebilir’

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu üyelerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yapacağı ziyaretin Terörsüz Türkiye sürecine verilen desteğe zarar vereceğini ifade etti.

Ziyareti gerçekleştirecek partilerin, ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalma ihtimali olduğundan bahseden Tayyar, "Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir" dedi.

"YENİ İTTİFAKLAR, YENİ İŞBİRLİKLERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye projesine çok ciddi destek var. İşe Öcalan bulaştıkça, hele baş aktör haline geldikçe destek hızla azalıyor. Çelişki gibi gözükebilir ama toplumsal duyarlılık, bu ince çizgide dengeleniyor. Siyasi başarı da bu dengeye bağlı gibi gözüküyor. Aksi halde sürecin sorumluları, çok ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalabilir.

"İmralı’ya ziyaret kararı, artık bu eşiğin de aşıldığını, her partinin kendi payına düşen riski göğüslediğini gösteriyor. Bu risk haritası, siyasi yelpazeyi de derinden etkiliyor. Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir. Zira, klasik tabirle kartların yeniden dağıtıldığını görüyoruz. Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık."