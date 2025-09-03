AKP'li Şamil Tayyar 'kongre iptali' kararı sonrası partisini uyardı: '2017'deki mühürsüz oy kararı yarın bir mahkemece kaldırılırsa ne olur?'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

Mahkeme kararına ilişkin olarak AKP'li Şamil Tayyar'dan ise kendi partisine uyarı geldi.

"CUMHUR İTTİFAKINA HİÇBİR FAYDASI YOK"

2017 yılında yapılan referandumdaki "mühürsüz oy" kararını anımsatan AKP'li eski Milletvekili Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır.

Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir.

Bu yorumu dün paylaşmıştım.

Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim.

Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır.

Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette.

Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir.

Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması.

Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur.

Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?

Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?

Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur.

Önerim şudur;

CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır."