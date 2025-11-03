AKP’li Sandıklı Belediyesi’nde ‘Köpekleri topluca öldürdüler’ iddiası

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye çalışanlarının sokak köpeklerini toplu halde öldürdüğü görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayın ardından bir belediye çalışanı, vicdanının el vermediğini söyleyerek işten ayrıldı ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

‘ÖTANAZİ İLAÇLARI’

İddiaya göre, AKP’li Sandıklı Belediyesi, “mama ihalesi” adı altında ötanazi ilaçları satın aldı. Bu ilaçlar, yüksek dozda anestezik madde verilerek köpeklerin öldürülmesinde kullanıldı. Köpek toplama merkezinde görev yapan belediye çalışanı E.K., olaya tanık olduğunu ve gördüklerinden rahatsızlık duyduğu için de farklı bir birime geçti.

BELGE VE FOTOĞRAFLAR VAR

Ancak kısa süre sonra müdürü G.Ş. tarafından tekrar köpek toplama merkezinde görevlendirildi. Bu durumun kendisine yönelik bir mobbing olduğunu ve yaşananlara daha fazla dayanamadığını belirten E.K., elindeki fotoğraf ve belgelerle birlikte G.Ş. hakkında Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hayvan Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Bu iddialar son derece ciddi. Soruşturma derhal başlatılarak sorumlular hakkında gereği yapılmalıdır” dedi.