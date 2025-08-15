AKP'li Savcı Sayan'dan çarpıcı iddia: 'CHP'li başkanın partimize katılması an meselesi'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Eski Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Savcı Sayan, CHP’den bir belediye başkanının daha AKP’ye katılacağını ileri sürdü.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ONAYINI BEKLİYORLAR"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu iddiaya yer verdi:

"CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi..

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar.. Kaynak sağlam…

Bu gidişle CHP’nin işi zor.. Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti.."

NE OLMUŞTU?

CHP’de 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve üç dönemdir Aydın’ı yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün AKP’ye katılmıştı.

Özlem Çerçioğlu istifa açıklamasında CHP’yi hedef alırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun 'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması üzerinden tehdit edildiği ve kendisinin de buna boğun eğdiği imasında bulunmuştu.