CHP binasına Özlem Çerçioğlu pankartı asıldı: 'Haram olsun!'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa edip AKP'ye geçmesi Aydın'da dün düzenlenen eylemle protesto edildi.

CHP binasına Çerçioğlu'nun pankartının asıldığı görüldü.

Çerçioğlu'nun istifasının ardından CHP Aydın İl Başkanlığı bugün Efeler İlçe Başkanlığı önünde "Aydın iradesine sahip çıkıyor" buluşması düzenledi.

Aydın'da yurttaşlar "Aydın iradesine sahip çıkıyor" buluşmasında bir araya gelerek CHP'li seçmenin oylarıyla seçilen Çerçioğlu'nun kararını protesto etti.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Topuklayan tanımı çok güzel ama Efe tanımı uymuyor ona. Bundan Efe mefe olmaz. Bizde dönenlere ya fırdöndü derler ya topaç derler. Bundan olsa olsa topaç olur. Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.