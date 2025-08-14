CHP'den istifa etmişti... Özlem Çerçioğlu, AKP'ye katıldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıldönümü programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ'NİN YENİ ÜYELERİNE SALDIRANLARA..."

CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti mensuplarını hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün özel çiçek aranjmanı göndererek büyük bir nezaket gösteren MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum. Bugün yeni katılımlarla partimizi daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce değerleri ayaklar altına alan üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar.

YİNE ÖZEL'İ HEDEF ALDI: 'ONU DAHA ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ'

Bu şahıs partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat şunu anlasın. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Varsın rahatsız olsun, onu daha çok rahatsız edeceğiz. AK kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. AK Parti ailesi Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Önce memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır."

RESMEN AKP'YE KATILDI!

AKP'nin 24. kuruluş yıldönümü programında sahneye çıkıp bir konuşma yapan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanının himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ya da yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim."

Konuşmasının ardından Çerçioğlu'na rozet takıldı.

CHP'DEN 6 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ!

AKP’ye katılan belediye başkanları ve partileri şu şekilde:

*Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu - CHP

*Aydın’ın Söke ilçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan - CHP

*Aydın’ın Yenipazar ilçe Belediye Başkanı Malik Ercan - CHP

*Aydın’ın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya - CHP

*Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz - CHP

*Yalova’nın Altınova ilçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca - CHP

*Isparta’nın Yalvaç ilçe Belediye Başkanı Mustafa Koda - İYİ Parti

*Aksaray’ın Yeşiltepe belde Belediye Başkanı İsmail Akpınar - İYİ Parti

*Kastamonu’nun Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Muammer Yanık - Bağımsız