AKP’li Yenişehirlioğlu’nun Vestel için çabalamasına muhalefetten çağrı: ‘Çabanın bir kısmını çiftçi için de gösterin’

Zorlu Grubu’nun, Vestel ve Tekstil Grubu şirketleri için Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunduğu açıklandı. Bu arada AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirloğlu, 26 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “müjdeli haber yakında” diyerek, Vestel grubu ile ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren takip ettiklerini bildirdi. “Binlerce çalışanımızın emeğini, ailelerimizin geleceğini ve şehrimizin ekonomik istikrarını ilgilendiren bu süreçte, üzerimize düşen her görevi yerine getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” diyen Yenişehirlioğlu, “Ziraat Bankası ile yürüttüğümüz sürecin sağlıklı ve kalıcı bir şekilde sonuçlanması adına görüşmelerimize büyük bir titizlikle devam ediyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

ÇAKAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Yenişehirlioğlu, herkesi sevindirecek, Manisa’nın üretimine, istihdamına ve ekonomisine güç katacak önemli bir gelişmenin arifesinde olduklarını dile getirerek, “Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından, kamuoyuyla paylaşacağımız güzel bir haber için artık sayılı günler kaldığına inanıyoruz... Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alpaslan Çakar’a yapıcı katkılarından dolayı şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına hassaten teşekkür ediyoruz” demişti.

‘KREDİ İMKANI SAĞLANACAK’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Anlaşılan o ki Vestel’e, Ziraat Bankası aracılığıyla uygun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Manisa ve Türkiye için katma değer üreten, istihdam yaratan Vestel adına atılan bu adımı destekliyoruz. Üretimin, istihdamın ve sanayinin yanında durmaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye de hazırız” dedi.

‘BENZER TABLO TARIMDA DA VAR’

Ancak benzer bir tablonun bugün tarım sektöründe de yaşandığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Özellikle Manisa’da zeytin ve üzüm üreticilerimiz çok ağır ekonomik koşullar altında üretim yapmaya çalışıyor. Ağır ekonomik koşullara rağmen üretimde kalmak için direniyorlar. Manisalı çiftçilerimiz, bankalara en fazla ipotek veren, dolayısıyla en borçlu üreticiler arasında yer alıyor. Çiftçimizin bankalara olan borcu artık ödenemez hale gelmiş durumda. Son bir yıl içerisinde tarım sektörünün takipteki borçları neredeyse dört katına çıktı” dedi.

‘ÇİFTÇİLER İÇİN DE GÖSTERİN’

Bakırlıoğlu, AKP’li Yenişehirlioğlu’ndan, Vestel için gösterdiği çabanın bir kısmını da Manisalı çiftçiler için göstermesini beklediklerini söyledi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan çiftçi borçlarının faizsiz olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakırlıoğlu, “Ziraat Bankası’nın asli görevi de tam olarak budur; üreticiyi desteklemek, çiftçinin yanında durmaktır. Vestel’e sahip çıkıldığı gibi, Manisa’nın zeytinine, üzümüne ve toprağını alın teriyle işleyen çiftçisine de sahip çıkılmalıdır. Çünkü sanayi de tarım da bu ülkenin üretim gücüdür. Biri desteklenirken diğerinin görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Bakırlıoğlu, Ziraat Bankası’nın üreticilerin kredi limitlerini yıllardır arttırmadığını, maliyetlerin katlandığını, ürünün para etmediğini, finansa ihtiyacın arttığını ancak limitlerdeki artışın sınırlı kaldığını söyledi. Üreticinin özel bankalara gitmek zorunda kaldığını, yüksek faiz ile borçlandığını vurgulayan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu sene Ziraat Bankası’na giden üreticimize eğer SGK, Bağ-Kur gibi kamuya borcu varsa sübvansiyonlu kredi kullandırılmadı. ‘Önce devlete borcunu öde’ dendi. Sayın Yenişehirlioğlu, biraz da seçim bölgesinde zeytin üreticisi ile bir araya gelsin, bağcılar ile kiraz üreticisi ile bir araya gelsin, onların da dertlerini dinlesin. Manisa’nın köylüleriyle, esnafıyla, emeklisiyle bir araya gelsin.”