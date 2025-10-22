AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin 'Sağlam zemin, güvenli yapı' vaadi ile satışa çıkardığı binaların yıkımına başlandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Sağlam zemin, güvenli yapı" sloganıyla hayata geçirilen Yeşil Topsöğüt Konutları’nın yıkımına başlandı. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan site, tesliminden sadece altı ay sonra oturulamaz hale geldi.

Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak inşa edildiği belirtilen konutları, belediye tarafından "8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı" yapılar olarak tanıtılmıştı. 7 bloktan oluşan, toplam 136 daire ve 6 işyerini kapsayan proje, deprem sonrası yapılan incelemelerde iki kez "ağır hasarlı" raporu aldı. Ancak sonraki süreçte bazı blokların hasar durumları "ağır", "orta" ve "az hasarlı" olarak yeniden sınıflandırıldı.

UZUN SÜREN BELİRSİZLİK SONRASI YIKIM BAŞLADI

Depremin üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen, Yeşil Topsöğüt Konutları sakinleri belirsizlik içinde bekliyordu. Konutların bir kısmı için yıkım kararı alınırken, bazı bloklar için tadilat ve güçlendirme planları gündeme geldi. Ağır hasarlı konutların sahipleri, Yeşilyurt Belediyesi’ne karşı Tüketici Mahkemelerinde dava açtı. Belediye iştiraki olan inşaat şirketi hakkında da icra işlemleri başlatıldı.

BELEDİYE SULH YOLUNA GİTTİ

Bu sürecin ardından Yeşilyurt Belediyesi, sorunların çözümü için uzlaşma adımı attı. Belediye Meclisi’nin gündemine alınan 18. madde kapsamında hazırlanan protokol taslağıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) bendi uyarınca sulh yoluna gidilmesi kararlaştırıldı. Amaç, dava yükünün azaltılması ve kamu yararının korunması olarak açıklandı.

Protokol kapsamında taraflarla uzlaşı sağlanarak, hak sahiplerine TOKİ tarafından yeni konutlar verildi. Uzlaşmanın ardından 4 blokta yıkım çalışmaları başladı. Kalan 3 bloğun ise güçlendirilerek kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.