AKP’li yıllarda İBB’de araç skandalı: 6 milyon dolar kamu zararına valilik kalkanı

HalkTV.com’un haberine göre, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemine ilişkin hazırlanan soruşturma raporları, kamu kaynaklarının keyfi kullanımını ortaya koydu. 2019 yılında 138 milyon TL’lik bir ihale kapsamında 2 binden fazla araç kiralanırken, bunlardan en az 827’si mevzuata aykırı şekilde vakıf, dernek ve siyasi parti yöneticilerine tahsis edildi.

LÜKS ARAÇLAR, VAKIFLAR VE SPOR KULÜPLERİNİN HİZMETİNE VERİLDİ

Audi, Volkswagen Passat, Skoda Superb gibi yabancı menşeli araçların; AKP Genel Merkezi, AKP İstanbul İl Başkanlığı, TÜGVA, Sıcak Yuva Vakfı, ve Esenler Erokspor gibi kurumlar tarafından kullanıldığı belirlendi. Araçların tüm giderleri (kira, yakıt, şoför, HGS) İBB bütçesinden karşılandı.

5 AYDA 29 MİLYON LİRA ZARAR

Araçların sadece 5 aylık kullanımında İBB bütçesinden:

18 milyon TL kira bedeli,

5.8 milyon TL şoför gideri,

4.5 milyon TL yakıt,

1.1 milyon TL HGS ücreti ödenmişti.

Toplam 29 milyon 442 bin TL'lik zararın daha da büyümesi, CHP’nin seçimi kazanarak sözleşmeyi durdurmasıyla önlendi.





VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Raporda usulsüzlükten sorumlu tutulan dönemin İBB bürokratları şunlardı:

Mevlüt Bulut (Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

Osman Savaş (Eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı)

Mehmet Cebeci (Eski Destek Hizmetleri Müdürü)

Ancak İstanbul Valiliği, bu kişiler hakkında cezai işlem yapılabilmesi için gerekli ön inceleme iznini vermedi. Hatta başvurulara yanıt bile verilmedi.



