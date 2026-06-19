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AKP'li yönetici bankada silahla ateş açtı: Tutuklandı

AKP'li yönetici bankada silahla ateş açtı: Tutuklandı

19.06.2026 18:23:00
Güncellenme:
DHA
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AKP'li yönetici bankada silahla ateş açtı: Tutuklandı

Zonguldak'ta borçları nedeniyle evinin haczedildiği öne sürülen AKP İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Batuhan Hasanoğlu, banka şubesinde çıkan tartışma sırasında tabancayla yere ateş açtı. Gözaltına alınan Hasanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Olay, Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre AKP İl Başkan Yardımcısı ve AHO Alüminyum Fabrikası'nın sahibi Batuhan Hasanoğlu'nun borçları nedeniyle evi haczedildi ve icra yoluyla satış süreci başlatıldı. Bunun üzerine banka şubesine giden Hasanoğlu ile banka görevlileri arasında tartışma yaşandı.

BANKA İÇİNDE SİLAHINI ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasanoğlu, yanında bulunan tabancayla banka içerisinde yere ateş açtı. Silah sesleri üzerine banka çalışanları ve müşteriler panikle dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Hasanoğlu gözaltına alındı. Olayın ardından banka şubesi güvenlik gerekçesiyle bir süre hizmete kapatılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Hasanoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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