AKP'li yönetici yanan konağını belediyeye yaptırmış… Halkın bütçesinden 15 milyon TL harcandı!

Türkiye'deki belediyelerin topladığı emlak vergilerinin yüzde 10’undan oluşan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, camiler, hanlar, sivil mimari örnekleri gibi tarihî yapıların onarımı için kullanılıyor.

Ancak Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Yavuz'un haberine göre, Antalya AKP İl Yöneticisi Zihni Kilit, 2018 yılında yanan konağın restorasyon masraflarını, bu fon üzerinden karşıladı.

Antalya'nın tarihi mahallelerinden Balbey’deki Kilit Konağı, 2019’da Antalya Büyükşehir Belediyesine 18 yıllığına kiralandı. Kira sözleşmesine göre restorasyon tümüyle belediye tarafından yapılacaktı. Restorasyon masrafları, mülk sahibinden alınmadan kamu kaynaklarından karşılandı.

FİRMANIN FAZLADAN ALMAYA ÇALIŞTIĞI PARADAN 3 MİLYON TL KURTARILDI

Restorasyon kararında olduğu gibi, restorasyon sürecinde de bazı skandallar gün yüzüne çıktı. Buna göre proje kapsamında Kurul onayı olmamasına rağmen hidrolik kireç bazlı enjeksiyon uygulandı. Yüklenici firma 108 ton enjeksiyon yaptığını öne sürerek ödeme istedi. Ancak Anatalya Valiliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan teknik raporlarda, bu uygulamanın hem projeye aykırı hem de teknik olarak mümkün olmadığı tespit edildi. Böylelikle yaklaşık 3 milyon TL’lik ödeme yapılmadı.

7.3 İLE BAŞLANDI 15 MİYON TL'YE DAYANDI

AKP iktidarı döneminde sıklıkla karşılaştığımız gibi bu ihalede de başlanan para ile iş sürecinde ve sonunda alınan para aynı kalmadığı gibi katlanarak arttı.

7,3 milyon TL'lik bir bütçe ile başlanılan proje, iş artışı ve süre uzatımı nedeniyle maliyet yaklaşık iki katına çıkarak 14,8 milyon TL'yi buldu. Bu para, doğrudan kültür varlıkları fonundan karşılandı. Yani Antalya’daki her vergi mükellefinin ödediği emlak vergilerinden kesilen pay, bu konağa harcandı.

"BELEDİYE BÜTÇESİNDEN DEĞİL, FON BÜTÇESİNDEN"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, yapılan ödemenin belediyenin genel bütçesinden değil, valilik tarafından aktarılan kültür fonundan yapıldığını ve bu nedenle "belediyenin parası" sayılmaması gerektiğini savundu.