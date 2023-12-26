AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'dan 'özerklik' açıklaması!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 08:56

Güncelleme: 26.12.2023 - 08:56

14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

"SERBESTÇE TARTIŞILABİLİR"

Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.”