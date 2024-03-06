AKP logolu araçlarla CHP’nin pankartlarını söktüler

Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 06.03.2024 - 11:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından örgüt buluşması düzenlendi. Buluşmaya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bayraklı önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Karabağ, meclis üyesi adayları ve partililer katıldı.

ASLANOĞLU: BUNUN TEK ADI VAR AHLAKSIZLIK

Programda söz alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu "CHP için İzmir'in kalbi Bayraklı mıdır bilmiyorum. Ancak Bayraklı CHP’nin gözbebeğidir. Bu seçim yerel seçim olmanın çok ötesine çıktı. Devletin tüm imkanları ile saldırıyorlar. Her Allah’ın günü kaymakamlıklardan gelen yazılar ile bizim adaylarımızın yazıları pankartlarını sökmeye çalışıyorlar. Bu yetmedi dün gece Bayraklı'da ahlaktan yoksun olarak İrfan Önal başkanımızın pankartlarını AKP logolu araçlarla topladılar. Bunun tek adı var ahlaksızlık. Bu seçim kimlerle kimler arasında? Bu seçim Buca Cezaevi yeşil alan olsun diyenlerle Buca Cezaevi’nin yarını ev yapalım yolumuzu bulalım diyenler arasında. Bu seçim İnciraltı yeşil kalsın diyenlerle rezidans yapalım diyenler arasında. Bu seçim aday lansman törenine katılanlara zeytin fidanı koyup kurutanlar ile aday tanıtım törenine katılanların adına ağaç dikenlerin arasında!" diye konuştu.