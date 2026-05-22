AKP milletvekilinin dünürü ve damadı gözaltına alındı: SGK Antalya’da rüşvet soruşturması

SGK Antalya’da yatçılık işiyle ilgili çalışmaları bulunan yabancı uyruklu bir iş insanının 100 milyon TL vergi borcuna karşılık kendisinden 200 bin Avro rüşvet istendiğine ilişkin CİMER’e yapılan şikayetin ardından iddialarla ilgili operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında ilk olarak SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli R.B. gözaltına alındı. Bakanlık müfettişleri tarafından kurum bünyesinde kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Hazırlanan müfettiş raporunda yer alan usulsüzlük iddiaları ve somut bulguların adli mercilere iletilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı ve aynı zamanda Mehmet Tanrıöver’in oğlu olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de bulunuyor. Diğer yandan ismi açıklanmayan bir kişinin de Manavgat’ta gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) rüşvet skandalı iddiasına göre yabancı uyruklu bir iş insanı, SGK’ye 100 milyon TL borcu oluştu. Bu borç sonunda icralık oldu. İsmi açıklanmayan iş insanı ile iletişime geçen AKP Antalya milletvekili Tuğba Vural Çokal’ın danışmanının kardeşinin, iş insanından borcunun silinmesi karşılığında 200 bin Avro istediği iddia edildi.