AKP milletvekilleri 4. yargı reformu strateji belgesi 1. yargı paketini Meclis’e getiriyor: ‘Türkiye Yüzyılı’ yargısı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

AKP milletvekilleri, “Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin ilk yasa teklifi için çalışma başlattı. Siyaset CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma başlatılmasını ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması üzerinden “Ergenekon-Balyoz kumpaslarına benzeyen yeni bir yargı kumpası süreci mi başlatılıyor” tartışmasını konuşurken Adalet Bakanlığı bu tartışmaların gölgesinde 4’üncü yargı reformu strateji belgesini tamamladı ve 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belge kamuoyuna paylaşıldı.

Yeni anayasaya ilişkin çalışmaların yapılacağı ve Türkiye Yüzyılı’na uygun yeni insan hakları eylem planınının çıkması amaçlarının olduğu Türkiye Yüzyılı’nın ilk yargı reformu strateji belgesi olarak da belirtilen “4. Yargı reformu strateji belgesi”ne yönelik ilk yasa teklifinin hazırlıklarına da başlandığı öğrenildi. AA’nın aktardığına göre AKP milletvekilleri, grup başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk yasa teklifi için hazırlıklara başladı. “4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi” olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, iki yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığı’na sunulacak. “4. yargı reformu strateji belgesi 1. yargı paketi” Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

11 YENİ CEZAEVİ YAPILACAK

Türkiye’de bu yıl 11 yeni cezaevinin daha yapımına başlanacak. Cezaevleri için 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 yılı sonuna kadar ise 23.5 milyar TL kullanılacak. 2024 itibarıyla 403 olan cezaevlerine 2025 yılında yenileri eklenecek. Suç oranlarının artmasının yanı sıra muhalefetin baskılanmasına yönelik uygulamalar nedeniyle de yetmeyen cezaevlerinin kapasitesi, 11 yeni cezaeviyle artırılacak. Merkezi bütçeden 2025’te inşa edilecek yeni cezaevleri için Adalet Bakanlığı’na 1 milyar TL’nin üzerinde para aktarılacak.