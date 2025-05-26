AKP'nin 10. Yargı Paketi'nde LGBTİ+ kıskacı: Nişan ve düğün töreni yapanlara 4 yıl hapis cezası

AKP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylerin kendi aralarında yapacağı nikah ve nişan merasimleri için hapis cezası getiriliyor. Düzenleme, cinsiyet değiştirme ameliyatının yaş sınırını yükseltirken operasyonlar için engeller getiriyor.

Now TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP Grup Başkanlığı’nda halen çalışmaları süren 10’uncu Yargı Paketi’nde LGBTİ+ bireylerin çok sayıda hareketini “suç” haline getiren maddeler yer alıyor.

KENDİ ARASINDA TÖRENE HAPİS CEZASI

Aynı cinsiyetteki bireylerin evlenmeleri mümkün olmadığı mevcut yasalara AKP yeni bir düzenleme getirerek LGBTİ+ bireylerin kendi aralarında resmi olmayan nikah ve nişan merasimi yapmalarını hapis ile cezalandırmak istiyor. Düzenleme ile “ahlaka aykırı davranış” kapsamında LGBTİ+ merasimleri hapis ile cezalandırılan bir suç sayılacak.

CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK SUÇ SAYILIYOR

Düzenlemede Türk Medeni Kanunu’nun “cinsiyet değiştirme” başlıklı 40’ıncı maddesinde değişilik yer alıyor. Teklif içeriğine göre LGBTİ+ bireylerin cinsiyet değiştirmesinin önüne büyük engeller koyuluyor.

Mahkeme kararıyla gerçekleştirilmesi istenen ameliyatlar için yaş sınırı 18'den 25'e yükseltilecek.

Teklifin getirdiği düzenleme cinsiyet değiştirmek için “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu” ispatlaması ve “Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi” istenecek.

Aksi durumda, “izin alınmadan cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz” denilerek cinsiyet değiştirme yasaklanıyor.

İZİNSİZ CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYE AĞIR HAPİS CEZASI

Teklifte Türk Ceza Yasası'na “Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği” başlıklı yeni bir suç maddesi ilave ediliyor.

Kişinin cinsiyetini kanuna aykırı değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan doktora 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası öngörülüyor.

Eğer müdahale edilen bir çocuk ise verilecek ceza 6 yıldan 14 yıla kadar uzuyor.

Kanuna aykırı olarak cinsiyetini değiştiren kişiye de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi teklifte yer alıyor.

'LGBTİ+ HAREKETLERİ' SUÇ SAYILIYOR

Hazırlanan yasa maddeleri uyarınca TCK’daki “Hayasızca hareketler” başlıklı 225’inci maddede, suçun üst sınırı bir yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Teklif içeriğinde LGBTİ+ bireylerinin hareketleri suç sayılıyor ve bu bireylerin hapis cezası verilerek cezaevine atılmasına yönelik temel hazırlanıyor.

NİŞAN VE NİKAH MERASİMİNE 4 YIL HAPİS

Ayrıca, “Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verileceği” düzenleniyor.