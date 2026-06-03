AKP’nin 'ekonomik sansür' yasası Meclis komisyonunda: Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘mutlak butlan’ tartışması

AKP, 22 Mayıs’ta basın kuruluşlarından Merkez Bankası personeline, belediye taşınmazlarından petrol piyasasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

İnternet haber siteleri ve gazetelere yönelik ilan kesme cezalarının genişletilmesi ve Basın İlan Kurumu’na resen inceleme ve yaptırım yetkisini içeren, muhalefetin de “ekonomik sansür mekanizması” olarak değerlendirdiği düzenlemelerin yer aldığı torba teklif, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi. Komisyon, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 24 maddeden oluşan teklifi görüşmek üzere toplandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul itirazında bulundu. Torba kanun teklifinin ihtisas alanlarında olmayan kanunların yer aldığını kaydeden Usta, “Bu kanun teklifi neden Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor” diye sordu.

"BAZI PARTİLER İÇ GÜNDEMLERİYLE YOĞUNLAŞIYOR"

Teklifin imza sahiplerinden AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, teklife ilişkin yaptığı sunumda CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına yönelik, “Bugün bazı partilerin kendi iç gündemlerine yoğunlaştığı, kucaklaşma, bölünme, ayrışma, arınma, temizleme kavramları çerçevesinde kendi iç tartışmalarıyla milletin gündeminden daha da koptuğu bir dönemde Cumhur İttifakı ve AKP olarak bizler enerjimizi, emeğimizi, birikimimizi milletimizin sorunlarına, beklentilerine, ekonomiye, yatırıma, üretime ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine adamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"CHP’NİN ÜZERİNDE BİR KILIÇ GİBİ SALLANDIRILDI"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyonda söz alarak “mutlak butlan” tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Ağbaba, “Bu mesele bir iç mesele değil. 4-5 Kasım’daki Değişim Kurultayı’nı kaybedenlerle 31 Mart seçimlerini kaybedenlerin iş birliği sonucunda Türkiye demokrasisine vurulmuş bir hançerdir” ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasi partinin güvende olmadığını kaydeden Ağbaba, “Bir Asliye Ceza Mahkemesi bulan birisi siyasi partiyi de kapatabilir, genel başkanı da değiştirebilir” dedi. Ağbaba, “6 Nisan’da kurultay yapıldı, ardından Kasım ayında kurultay yapıldı. CHP’nin üzerinde bu mesele sürekli bir hançer, bir kılıç gibi sallandırıldı” diye konuştu.

"TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURANLARI TARİH YAZAR"

Türkiye’nin geçmişte askeri darbeler nedeniyle demokrasi açısından ağır bedeller ödediğini belirten Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik FETÖ kumpaslarını örnek gösterdi.

“TSK’nin mahkeme kararıyla terör örgütü ilan edildiği günleri yaşadık” diyen Ağbaba, dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve komuta kademesinin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığını anımsattı. Ağbaba, “Bu, FETÖ yapılanmasının eliyle gerçekleştirilmiş bir darbe girişimiydi. TSK’ye Yunanistan’ın ya da başka bir düşmanın yapamadığını yaptılar” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında CHP’nin tutumuna da değinen Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in o gün demokrasinin yanında durduğunu belirterek, “Tarihin doğru yerinde duranları tarih yazar” dedi.

"MAHKEMENİN DEĞİL YSK’NİN KONUSUDUR"

Ağbaba, “Kendi vicdanınıza sorun. Bu kadar büyük bir partinin meselesi ne zamandan beri Asliye Mahkemesi’nin konusu oldu? Bu siyasi partilerin konusu Yüksek Seçim Kurulu’nun konusudur” dedi.

Türkiye’nin ağır bir yara aldığını söyleyen Ağbaba, “Bu sadece CHP’ye yapılmış bir darbe değildir. Bu demokrasiye yapılmış bir darbedir. Cumhuriyete vurulmuş bir hançerdir” ifadelerini kullandı.