AKP'nin engeline rağmen su indirimi meclisten geçti: Balıkesir'de yüzde 20 indirim kabul edildi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Haziran ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2. birleşimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, dar gelirli vatandaşı rahatlatacak olan 1-10 metreküp arası birinci kademe su tüketimine yüzde 20 indirim yapılması teklifi görüşüldü.

AKP KARŞI ÇIKTI AMA ENGEL OLAMADI

AKP grubunun engelleme girişimlerine ve son birleşimde de destek vermemesine rağmen yüzde 20'lik indirim oy çokluğuyla Meclis'ten geçirilmiş oldu.

"VİLLANIN HAVUZUNU DOLDURANLA MÜTEVAZİ VATANDAŞA AYNI TARİFE UYGULANAMAZ"

BASKİ'nin çalışmaları ve su indirimine ilişkin mecliste değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su kullanımındaki adaletsizliğe son verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Balıkesir’imizin dört bir yanında su kaynakları bulduk, yatırımlar yaptık. Yine de ne olursa olsun su kaynakları sonsuz değildir. Bu nedenle hem az kullanımı teşvik etmek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için indirimi 1-10 metreküp arasında tutmak bir zorunluluk. Villanın havuzunu dolduranla, 3-5 metreküp su kullanan mütevazi vatandaşımıza aynı tarife uygulanamaz. Bu mümkün mü? Burada bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizlik bitiyor. Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını, gazi ailelerimiz, öğrencilerimize ve sosyal yardım alan hemşehrilerimize Büyükşehir desteğimiz yine devam edeceği gibi bu indirimden de faydalanacaklardır”

NE OLMUŞTU?

Bu indirim kararı kolay alınamamıştı. 30 Haziran günü yapılması planlanan ilk toplantıya AKP grubunun katılmaması üzerine toplantı yeter sayısına ulaşılamamış ve teklif zorunlu olarak ertelenmişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AKP grubuna tepki göstererek, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz. Zammı isteyenlerle indirimi isteyenler burada ayrılmış oldu.” demişti.