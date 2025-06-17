AKP’nin kalesi olan illerde mitingler yapan CHP, seçmen görüşlerini de dinliyor: AKP'liler ekonomi MHP'liler süreçten şikayetçi

Cumhurbaşkanı Adayları Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için her hafta farklı bir ilde miting yapan CHP lideri Özgür Özel, “Artık kale siyaseti bitti” diyerek AKP’nin yüksek oy aldığı Bayburt, Yozgat, Konya gibi illerde de miting yaparak hem Cumhur İttifakı’na hem de kararsız kalan seçmene ulaşmaya çalışıyor.

Bu nedenle hem miting öncesi hem de sonrası saha çalışmaları yaptıklarını söyleyen CHP kurmayları “Mitingten birkaç gün önce zaten hazırlık için milletvekillerinden oluşan gruplarımız bölgeye gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarını, bölge esnafını ziyaret ediyor. Dertlerini dinliyor. Mitingten sonra ise saha analizleri yapıyoruz. Örneğin; insanlara genel başkanımızın konuşmasını nasıl bulduklarını, söylemlerini beğenip beğenmediklerini soruyoruz” diyor.

KURUCU ÖNDER RAHATSIZLIĞI

Bunun yanında AKP ve MHP’ye oy veren yurttaşlardan da görüş aldıklarını belirten kurmaylar “Onlara kendi partilerinde neleri eleştirdiklerini de soruyoruz. Mesela, MHP’de özellikle yeni çözüm sürecine yönelik eleştiriler olduğunu görüyoruz. Özellikle Öcalan’a ‘Kurucu önder’ denmesinden rahatsızlıkları var. AKP seçmeni ise ekonomik sıkıntıları anlatıyor. İşsizlik de bunların başında geliyor. Aileler evde işsiz kalan çocuklarını anlatıyor. Bu sorunların çözümü için ne düşündüğümüzü merak ediyorlar. Bu nedenle iki taraftan da CHP’ye bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesini yapıyor.

İMAMOĞLU ARAŞTIRMASI

Öte yandan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için de düzenli araştırmalar yaptıklarını aktaran kurmaylar “İlk günden beri bu araştırmayı yapıyoruz ve ilk günden beri seçmenin üçte ikisi Ekrem Bey’e yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyor. Başına gelenlerin onu devre dışı bırakmak için yapıldığını, aday olmaması için uğraşıldığını söylüyorlar. Davaları ‘hukuki uydurma’ olarak görüyorlar” diyor.