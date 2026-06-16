AKP'nin önerisi kabul edildi: TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Emniyet teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri ele alındı. Genel Kurul'da, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta imzasıyla sunulan ve Meclis'in temmuz ayına uzanan çalışma takvimini belirleyen grup önerisi oylanarak kabul edildi.

Kabul edilen karara göre, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2026'da tatile girmesi gereken Meclis, tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca 1 ve 2 Temmuz 2026 (Çarşamba ve Perşembe) günkü birleşimlerde denetim konuları pas geçilerek doğrudan "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçilecek. Gündemin üst sıralarına çekilen 276 sıra sayılı Kanun Teklifi ise İç Tüzük gereği "temel kanun" olarak görüşülecek ve gruplar adına en fazla iki konuşmacı söz alabilecek.

AKP'nin kabul edilen önerisiyle birlikte Genel Kurul'un çalışma saatleri, arka arkaya gündeme gelecek kanun tekliflerinin tamamlanması şartına bağlandı. Belirlenen takvime göre Meclis, mesaisine bugün 276 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölüm oylamaları tamamlanana kadar çalışarak başlayacak. Aynı teklifin görüşmeleri 17 Haziran Çarşamba günü bitirilecek. Haftanın son çalışma günü olan 18 Haziran Perşembe ise 266 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar mesaiye devam edilecek.

Önümüzdeki hafta da aralıksız sürecek mesai kapsamında Genel Kurul; 23 Haziran Salı günü 242, 24 Haziran Çarşamba günü 147 ve 25 Haziran Perşembe günü 69 sıra sayılı kanun tekliflerinin görüşmeleri tamamlanana kadar açık kalacak.

Meclis'in tatile girmeyerek temmuz ayına uzatacağı çalışma planlamasına göre ise; 30 Haziran Salı günü 68 sıra sayılı, 1 Temmuz Çarşamba günü 139 sıra sayılı ve 2 Temmuz Perşembe günü 167 sıra sayılı kanun tekliflerinin görüşmeleri tamamlanana kadar Meclis'te mesai kesintisiz olarak sürdürülecek.

Öte yandan, kabul edilen önerge kapsamında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun 7, 8 ve 9 Temmuz 2026 (Salı, Çarşamba ve Perşembe) tarihlerinde toplanmayarak çalışmalarına ara vermesi kararlaştırıldı.

"SON DERECE CİDDİYETSİZ BİR ÖNERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

AKP'nin Meclis çalışma takvimine ilişkin önerisine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yine, AKP Grubunun Genel Kurulu, milletvekillerini, milli iradeyi ciddiye almayan ve son derece ciddiyetsiz bir önerisiyle karşı karşıyayız. Parlamento ciddi bir iştir. Bakın, biz burada tarihe kalacak işler yapıyoruz. Yarın bizim şu öneriyi doktora öğrencileri gelip çalışacaklar. Elli yıl sonra şunu okuyanlar 'Bu önergeyi getirenler ne kadar ciddiyetsizmiş. Bunlar kendilerini Superman mi zannediyor' diyecekler" ifadesini kullandı.