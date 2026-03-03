AKP’nin yeni torba yasa teklifi Meclis’te: Emekli ikramiyesine zam yok!

AKP, mali düzenlemeler içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni dün Meclis Başkanlığı’na sundu. Emekli ikramiyelerine zammı içereceği iddia edilen teklif, emekliyi hüsrana uğrattı.

Teklife ilişkin Meclis’te basın açıklaması yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ikramiyesine ilişkin şu an bir yasal düzenleme olmadığını ve geçen yılki gibi 4 bin lira verileceğini açıkladı. Teklif; kripto varlıklara yeni vergiler, KDV istisnalarında daralma, kamu taşınmazlarının özelleştirilmesi, BOTAŞ borçlarının silinmesi ve bedelli askerlikte artış öngörüyor. Muhalefet, teklifin “vergi yükünü genişleten, yetkiyi tek elde toplayan ve kamu zararını görünmez kılan” bir torba yasa olduğunu savunuyor.

TBMM’ye sunulan ve 19 maddeden oluşan torba kanun teklifi, vergi sisteminden sosyal güvenliğe, doğal gaz piyasasından askerlik düzenlemelerine kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. Muhalefet partileri, teklifin birçok maddesinin ekonomik krizin faturasını yurttaşa çıkarırken, kamu kurumlarına kolaylık sağladığını belirtiyor.

KRİPTOYA İŞLEM VERGİSİ

Teklifin ilk maddesiyle kripto varlık satış ve transfer işlemlerine onbinde üç oranında “Kripto Varlık İşlem Vergisi” getiriliyor. Verginin mükellefi kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Bununla birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kripto varlıklardan elde edilen kazançlar vergilendirme kapsamına alınıyor. SPK lisanslı platformlarda elde edilen kazançlardan yüzde 10 oranında tevkifat yapılacak; platform dışındaki işlemler ise beyan yoluyla vergilendirilecek. Cumhurbaşkanına hem işlem vergisi oranını beş katına kadar artırma hem de tevkifat oranını değiştirme yetkisi tanınıyor. Muhalefet, “aynı kazanç üzerinden hem işlem vergisi hem gelir vergisi kesilmesinin fiili bir çifte vergilendirme yarattığını” savunuyor.

BAHİS REKLAMLARINA SINIRLAMA

Teklifle her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülmemesi öngörülüyor. Ayrıca vakıf üniversiteleri bünyesindeki hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılıyor. İktidar düzenlemeyi “vergi -adaleti” olarak savunurken, muhalefet maliyetlerin hastalara yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

KDV İSTİSNALARI DARALTILIYOR

Teklifle bazı tam KDV istisnaları kısmi istisnaya dönüştürülüyor. Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut ve sağlık hizmetleri ile basılı kitap ve süreli yayınlar artık indirim ve iade hakkı olmadan kısmi istisna kapsamında olacak. Ayrıca iktisadi işletmelere ait konutların kiralanması KDV’den istisna edilirken, kamulaştırma kapsamındaki taşınmaz devirleri de KDV’den muaf tutuluyor. Devletin yüzde 1 olan işsizlik sigortası katkı payını yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi ise teklifle cumhurbaşkanına veriliyor. Muhalefet, fon kaynaklarının Meclis denetimi dışında bırakıldığı görüşünde.

BOTAŞ’A MAHSUP VE TERKİN

Teklifin en tartışmalı maddelerinden biri BOTAŞ’a ilişkin düzenleme. Şirketin doğal gaz ithalatından kaynaklanan vergi, fon, idari para cezası ve faiz borçları, Hazine’den olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Ayrıca belirli borçlara feri alacak hesaplanmayacak. Yurttaşın vergi borcuna af gelmezken, kamu şirketine terkinin muhalefetin tepkisine neden olması bekleniyor.

YENİ BİR ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Kamu idarelerinin mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası taşınmazlar Özelleştirme İdaresi eliyle satılabilecek. Elde edilen gelir ilgili kurum bütçesine aktarılacak. Muhalefet, düzenlemenin yeni bir özelleştirme süreci başlatabileceğini savunuyor. İnci, elmas ve diğer kıymetli taşlar yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınıyor. İktidar düzenlemeyi “lüks tüketim vergisi” olarak savunurken, sektör temsilcilerinin kayıt dışılık uyarısı yapabileceği belirtiliyor.

YEMEK İSTİSNASI

İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda günlük 300 TL’ye kadar olan yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ARTIŞI

Bedelli askerlikte hesaplamada kullanılan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Böylece 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yüzde 25'lik artışla 416 bin 361 TL'ye yükselmiş olacak. Tahsil edilen tutarın bir bölümü genel bütçeye, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde inşa edilen konut ve iş yerlerinde, borcun 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Bu madde ise “peşin ödeme gücü olmayan afetzedeleri” dışarıda bırakıyor.

Muhalefet, teklifin genel çerçevesini “vergi tabanını genişleten, KDV iadelerini daraltan, kamu borçlarını mahsup eden ve önemli ekonomik yetkileri cumhurbaşkanına devreden bir düzenleme” olarak değerlendiriyor.