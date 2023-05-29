AKP seçmenlerini taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:22

Güncelleme: 29.05.2023 - 07:38

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İkametleri Ordu'da olup, İstanbul'da yaşayan AKP seçmenleri cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti.

Oy kullanma işleminin ardından AKP seçmenlerini İstanbul'a getirmek üzere yola çıkan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolunun Sapanca ilçesi yakınlarında aynı istikamete giden Evren Bulut (47) yönetimindeki 06 AVG 91 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli ve Sakarya'dan çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1'i ağır, 22 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım, bir süre çift şeritli olarak kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Yaralı yolculardan Ertuğrul Ekiz (47), İstanbul Bağcılar'dan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullanmak için ikamet adresleri olan Ordu'ya gittiklerini, dönüş yolunda mola verdikten sonra sürücünün değiştiğini ve bir süre sonra otobüsün TIR'a arkadan çarptığını söyledi.

TIR sürücüsü Evren Bulut ise "Yolda gittiğim sırada bir ses duydum, yavaşladım. O sırada arkadan otobüsün çarptığını fark ettim. Emniyet şeridine çekip durdum" dedi.