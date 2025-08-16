AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdrrahman Ak, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'ye iş seyahati için giden AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak'a, dün saat 23.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı.

Araç çarpması sonucu ağır yaralanan Ak'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekiplerin incelemsinde Ak'ın olay yeirnde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ABDURRAHMAN AK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti.

AKP Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.