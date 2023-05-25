Tanju Özcan’dan belediye binasına dikkat çeken pankart: Geldiğiniz gibi gidin
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak "Geldiğiniz gibi gidin hemen" yazılı pankart astırdı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki belediye binasına dev pankart astırdı.
Demokrasi Meydanı’ndaki belediye binasının ön cephesine asılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, “Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen” ifadeleri yer aldı.
MAHKEME KARARI SONRASI PANKART İNDİRİLDİ
Pankart mahkeme kararıyla polis tarafından indirildi. Pankartın, seçim yasakları kapsamında yer alması sebebiyle verilen mahkeme kararı sonrası indirildiği öğrenildi.
ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA
Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız, Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. Hemen yazılı pankartımız AKPnin şikayeti üzerine kaldırılmıştır. İşte Türkiye görsün, kim sığınmacı sevici, kim gerçek vatansever. Bu Arap sevicilere alın evinizde besleyin diyoruz bunlar gariban Türk Halkının vergileri ile besliyorlar. Kardeşim yeter artık. Gidecekler.”
Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız;— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 25, 2023
“Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter!!! Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. HEMEN!” yazılı pankartımız AKP’nin şikayeti üzerine… pic.twitter.com/rJzoLPl77B
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