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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e 'Madleen' tepkisi!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e 'Madleen' tepkisi!

9.06.2025 12:09:00
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Haber Merkezi
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e 'Madleen' tepkisi!

İsrail'in Madleen gemisine yönelik saldırısına tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 'Madleen' gemisine müdahalesine yönelik açıklamada bulundu.

"TÜM DÜNYA BU SALDIRGANLIK KARŞISINDA İSRAİL’İ LANETLEMELİ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu müdahaleye şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

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