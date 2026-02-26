Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'ilahi' eleştirisine yanıt

26.02.2026 14:46:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında ilahi okumasına yönelik eleştirilerine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "'Siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında 'ilahi' okumasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

"'SİYASİ NAVİGASYON' PROBLEMİ VAHİM BİR NOKTAYA GELDİ"

AKP'li Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun."

 ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İstanbul Bakırköy'de dün akşam düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özgür Özel, Erdoğan'ın AKP'nin grup toplantısında ilahi okumasını eleştirerek, şunları söylemişti:

"Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor. O ilahi okuyanların ağzına yakışır, ayrı konu. Ama siyasetin konusu değildir. Sen kürsüye çıkınca Erdoğan, orada ilahi okumayacaksın, yoksulluğu bitirmeyi konuşacaksın, işsizliği konuşacaksın, kuru ekmekle sahur yapanları konuşacaksın, sosyal yardımla iftar yapanları konuşacaksın, işsizliği bitiyor musun onu konuşacaksın."

