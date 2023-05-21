AKP trolü Kemal Kılıçdaroğlu'na soru gönderecek: Melih Gökçek görevlendirdi

Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:56

Güncelleme: 21.05.2023 - 11:16

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu hafta Babala TV isimli sosyal medya kanalında yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına konuk olacak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuş, kontenjan talep etmişti.

Programın yapımcısı Oğuzhan Uğur ise Gökçek'in talebini olumlu yanıtlayıp "3 kişi gönder ağırlayayım" demişti.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Uğur'a konuk etmek için söylediği isimlerden birinin Furkan Bölükbaşı olduğunu ifade etti.

"ARKADAŞLARIMIZI SIKINTIYA ATAMAZDIK"

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"OĞUZHAN UĞUR, PAZAR GÜNÜ KILIÇDAROĞLU’NU PROGRAMINA ÇIKARIYOR. BEN KENDISINDEN 30 KONTENJAN VERMESINI ISTEDIM. ÜÇ KONTENJAN VERDI. SONUNDA ÜÇ KIŞI BILE OLSA GİTSİNLER DIYE DÜŞÜNDÜM. GÖNDERECEĞIM ARKADAŞLARIMDAN BIRI FURKAN BÖLÜKBAŞI IDI. OĞUZHAN HOŞ FURKAN’IN GÜVENLIĞINE GARANTI VEREMEYECEĞINI SÖYLEDI. ELBETTE BU ŞARTLARDA ARKADAŞLARIMIZI SIKINTIYA ATAMAZDIK.

ZATEN MEDYAYA INTIKAL EDEN GÖRÜNTÜLER DE ÖNCEDEN NE YAPAÇAĞI KONUSUNDA KENDİNİ ELE VERİYORDU. OĞUZHANIN ÖNCEDEN HERKEZDEN NE SORACAĞINI DEĞIŞIK BIR BAHANEYLE ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ VE KILIÇDAROĞLU’NU SIKINTIYA SOKACAK HIÇBIR SORUYA YER VERMEYECEĞINI AÇIKÇA BELLİ ETMİŞ OLDU.

"KENDİNİZ ÇALIN KENDİNİZ OYNAYIN"

DEVLETE TERÖRIST DIYENLERI BILE EKRANINA ÇIKARTIP AKLAMAYA ÇALIŞAN BIR ZIHNIYETIN ÖNCEDEN KILIÇDAROĞLU’YLA BIR ARAYA GELMESI, HERKEZDEN SORACAĞI SORUYU BILE ÖNÇEDEN ÖĞRENMEYE ÇALIŞMASI, KENDIN PIŞIR KENDIN YE, TEZGAH BIR PROGRAM OLDUĞUNU AÇIKÇA ÖNCEDEN ORTAYA KOYDU. BU NEDENLE ARKADAŞLARIN PROGRAMA GITMEYECEKLER, KENDINIZ ÇALIN KENDINIZ OYNAYIN..."

OĞUZHAN UĞUR,

PAZAR GÜNÜ KILIÇDAROĞLU’NU PROGRAMINA ÇIKARIYOR.

BEN KENDISINDEN 30 KONTENJAN VERMESINI ISTEDIM. ÜÇ KONTENJAN VERDI. SONUNDA ÜÇ KIŞI BILE OLSA GİTSİNLER DIYE DÜŞÜNDÜM.



GÖNDERECEĞIM ARKADAŞLARIMDAN BIRI FURKAN BÖLÜKBAŞI IDI. OĞUZHAN HOŞ FURKAN’IN GÜVENLIĞINE GARANTI… pic.twitter.com/Mmls5U8EWc — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 20, 2023

Sosyal medyada AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı ise Oğuzhan Uğur’un kendisini aradığını ve 'Mevzular Açık Mikrofon' programına video yöntemi ile soru soracağını söyledi.

Bölükbaşı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Oğuzhan Uğur beni aradı. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Benimle ayrı olarak birebir program yapmak istediğini söyledi, kabul ettim.

"BABALA EKİBİNE ULAŞTIRACAĞIM"

Bugün çekilecek olan Mevzular Açık Mikrofon: Kemal Kılıçdaroğlu programında video olarak göndereceğim soruyu programdan önce kesinlikle izlemeden ve videonun hiçbir kısmını kesmeden yayınlayacağına, yani sorumu video olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na soracağına söz verdi. Videonun kurgusu biter bitmez, Allah izin verirse takriben bir saat içinde Babala ekibine ulaştıracağım."

Oğuzhan Uğur beni aradı. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Benimle ayrı olarak birebir program yapmak istediğini söyledi, kabul ettim.



Bugün çekilecek olan Mevzular Açık Mikrofon: Kemal Kılıçdaroğlu programında video olarak göndereceğim soruyu programdan önce kesinlikle… — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) May 20, 2023

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