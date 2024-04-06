AKP ve DEVA Partili adayların yakınları birbirine girmişti: Siirt'teki kavgada yeni gelişme!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:03

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:03

Olay, 2 Nisan'da akşam saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan, yeğeni Rıdvan Naric ve Muhammet Surur Özcan ile DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilen, burada kurtarılamadı.

Bilen'in ölümü sonrası ilçede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartılırken 10 şüpheli gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimiyle ilgili yaşanan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı olayda; gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli şahıstan, 5'i tutuklanmış, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılma kararı verilmiştir. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğü ilçede, 250 polis özel harekat ekibi, 350 jandarma personeli ve 31 zırhlı araç görevlendirilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.