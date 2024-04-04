O anlar kameraya yansıdı... Taksiciyle yaya arasında kavga!
Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksici, aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçtı.
Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı.
O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu. Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi.
Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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