AKP ve kabine, asgari ücret ile ikramiye artışında ters düştü

14 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Asgari ücretin son zamanlardaki yüksek enflasyon nedeniyle “revize edilip edilmeyeceği” tartışmaları siyaset kulislerinde de yankı buldu. AKP kanadından gelen bazı açıklamalar da kamuoyunda, “asgari ücretle ilgili temmuz ayında bir düzenlemenin olacağı” izlenimini uyandırdı. Konuyla ilgili en son açıklamayı yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten

temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz” ifadelerini kullandı. İktidarın ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerini de artıracağı konuşuldu.

KABİNE TOPLANDI AMA...

Bu gelişmeler üzerine önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası “asgari ücret ve emekli ikramiyelerinde artış açıklanacağına” ilişkin beklenti oluştu. İktidara yakın basın kuruluşları da bu beklentiyi gündemde tuttu. Ancak Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu beklentiyi “boşa çıkardı.” Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, iktidar kanadı “zam ile enflasyon arasında sıkıştı.” Zamlara ilişkin AKP ile kabine “farklı görüşte.” AKP kanadı, “vatandaştan enflasyonla ilgili çok sayıda şikâyet geldiği ve bu nedenle hem asgari ücrette hem de emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini” vurguluyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere kabinenin tutumunun “tam tersi yönde olduğuna” işaret ediliyor. Hükümet kanadında, yapılacak zamların enflasyonu daha da yukarı çekeceği gerekçesiyle “asgari ücret ve emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmaması gerektiğine” vurgu yapılıyor. Eğer zam yapılırsa, Hazine’de bunu karşılayacak “bütçenin olmadığı” belirtiliyor.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ KANITLIYOR

İktidarın esas amacının seçim öncesinde çift hanelere doğru giden enflasyonu durdurmak olduğu belirtiliyor. Hükümet kanadı, başta asgari ücrete ve emekli ikramiyelerine zam yapılması halinde “arz talep” dengesinin değişeceğini, bu nedenle de enflasyonun yukarı yönde hareket edeceğini hesaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine sonrası açıklamasında kullandığı, “Karşımızda zorlu bir tablo olduğunun farkındayız. Ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, tedarik kanallarının işlemeye başlayacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini umut ediyoruz” ifadeleri de bu duruma kanıt olarak gösteriliyor.”