Kritik Kabine Toplantısı başladı: Emekli ikramiyesinde artış olacak mı?

12 Nisan 2022 Salı, 17:29

Kabine Toplantısı, saat 17.15 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve iki ülke liderlerini bir araya getirmeye yönelik diplomatik girişimler, Karadeniz'deki mayın riski gibi konu başlıkları masaya yatırılacak.

KDV İNDİRİMİ MASADA

Ekonomideki son gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda; enflasyon, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele için atılan adımlar ile KDV indirimi denetimleri de gözden geçirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Kabinede emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranının da ele alınması bekleniyor. Halen bin 100 lira olan ikramiye tutarı, yüzde 36.08 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonunun yansıtılması halinde yaklaşık bin 500 liraya çıkabilecek.