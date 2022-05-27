AKP ve MHP, TBMM’ye sosyal medya düzenlemesini sundu

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak da bilinen Dezenformasyonla Mücadele yasa teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM’ye sunuldu.

Yasa teklifi, internet üzerinden yapılan yayınlar da dahil olmak üzere basına “ağır yaptırımlar” içeriyor. Özellikle internet medyasını düzenleyen yasanın 4. maddesine getirilen düzenlemeye göre “halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle haber yapmak”, “ülkenin iç ve dış güvenliği ile kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı beyanları sunmak” ceza kapsamına alınıyor. Buna göre bu şekilde haber yapan ve yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ve “casusluk” suçlarında ise TCK’nin, “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını” da öngören, 309, 311, 312, 313, 314. maddeleri devreye girecek

Teklifte, anayasal suçlara ilişkin internet içeriğini oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında, mahkemenin talep etmesi üzerine gerekli olan bilgileri isteyebilecek. Bu bilgilerin verilmemesi durumunda ise yurtdışı sosyal ağ sağlayıcılarının internet bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Bununla birlikte reklam yasağına aykırı davranılması halinde de Türkiye’deki vergi mükellefi temsilciliğine altı aya kadar reklam yasağı getirilecek. 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar da para cezası verilebilecek.

DERNEK VE VAKIFLARA YENİ AYRICALIK

Düzenleme, medya alanında faaliyet gösteren sendika ile “kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıf yöneticilerine” de basın kartı verilebilmesinin önünü açıyor. Böylece cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen vakıf ve dernek yöneticisinin de “basın kartı almasının” önü açılıyor.

5 YIL BASIN KARTI İPTALİ

Teklif, gazetecilerin basın kartı ile ilgili de dikkat çeken bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Buna göre basın kartının iptal edilmesi durumunda, “kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi”, iptal tarihinden itibaren bir yıl, daha ağır cezai durumlarda ise iptal tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe “yeni basın kartı” verilmeyecek.