Son Dakika: Sosyal medya yasa teklifi TBMM'de
Son dakika gelişmesi... Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AKP ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
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