AKP ve MHP’lilerle bildiri okuyan başhekim görevden alındı

AKP-MHP Balçova İlçe Başkanları ile birlikte CHP’li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı protesto etmek için belediye önünde bildiri okuyan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü görevden alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
14 Ekim 2022 Cuma, 15:34
AKP ve MHP’lilerle bildiri okuyan başhekim görevden alındı
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü görevden alındı. Küçükgüçlü’nün yerine Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu vekil olarak atandı. 

KÜÇÜKGÜÇLÜ’NÜN OLAYLARI

Küçükgüçlü, koronavirüs salgını sırasında hekimlere ek ödeme verilmemesi ve döner sermaye kesintisi yapılması sonrası DEÜ'de sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlere sert müdahalesi, başhekimlik önünde sağlık çalışanlarına karşı çevik kuvvet barikatı kurdurması, sağlık çalışanlarını ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı CHP'li Fatma Çalkaya'yı protesto etmek için MHP ve AKP İlçe Başkanları ile birlikte belediye önünde eylem yaparak bildiri okuması, hastanede personele mobbing uygulaması gibi bir çok skandal ile sık sık gündeme gelmişti. Değişikliğin sessiz sedasız, devir teslim yapılmadan, üniversite içinde hiçbir duyuru yapılmadan gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir

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