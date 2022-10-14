AKP ve MHP’lilerle bildiri okuyan başhekim görevden alındı

14 Ekim 2022 Cuma, 15:34

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü görevden alındı. Küçükgüçlü’nün yerine Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu vekil olarak atandı.

KÜÇÜKGÜÇLÜ’NÜN OLAYLARI

Küçükgüçlü, koronavirüs salgını sırasında hekimlere ek ödeme verilmemesi ve döner sermaye kesintisi yapılması sonrası DEÜ'de sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlere sert müdahalesi, başhekimlik önünde sağlık çalışanlarına karşı çevik kuvvet barikatı kurdurması, sağlık çalışanlarını ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı CHP'li Fatma Çalkaya'yı protesto etmek için MHP ve AKP İlçe Başkanları ile birlikte belediye önünde eylem yaparak bildiri okuması, hastanede personele mobbing uygulaması gibi bir çok skandal ile sık sık gündeme gelmişti. Değişikliğin sessiz sedasız, devir teslim yapılmadan, üniversite içinde hiçbir duyuru yapılmadan gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.