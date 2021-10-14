AKP ve MHP'nin oylarıyla Beykoz Çayırı millet bahçesine dönüştürülüyor

14 Ekim 2021 Perşembe, 22:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği, Beykoz Çayırı’nı "Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği, İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları ile “ısrar kararı” olarak kabul edildi.

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının son birleşimi, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında bugün yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen kararlardan biri de Beykoz Çayırı'nın “Millet Bahçesi”ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planları değişiklikleri oldu. Karar, CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşılık AKP-MHP oylarıyla alındı.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği doğrultusunda Beykoz Çayırı'na, millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zemin altı otopark yapılmasının önü açılmıştı. İnşaat alanı ise 1929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltilmişti.

MURAT AYDIN: NEYE ENGEL OLDUĞUNUZU BİLMİYORSUNUZ

Veto edilen kararının oylanması öncesinde söz alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, planlar ile alandaki yeşil alanın 2,5 kat artacağını 38 bin metrekarelik Beykoz Çayırı'nın aynen korunacağını söyledi. Aydın şöyle konuştu:

“Gelin bunu beraber yapalım, neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Yer altına otopark kesinlikle yapılmayacak. Yeni bina kesinlikle yapılmayacak. Mevcut binalar yıkılacak bir kısmı yenilenecek. Çayır korunacak. 116 bin metrekarelik alandı, 93 bin metrekarelik yeşil alan, spor ve yürüyüş alanları olacak. Kameraları koyduk, canlı olarak yayınlayacağız burada yapılanları. Bu söylediklerim dışında bir şey yapılırsa belediye başkanlığından istifa ederim. Beykoz Çayırı'nda nöbet tutmaya gerek yok. Nöbet tutmak isteyenler varsa ben de onlarla birlikte olacağım. Gelin hep birlikte bu karara evet diyelim.”

TARIK BALYALI: PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İNŞAAT ALANINDA YÜKSELİŞ VAR

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise plan değişikliği ile inşaat alanın yükseldiğini belirterek, "Hukuki sorunlar var. Bizim kaygılarımızı giderecek bir durum yok. Etrafındaki işgaller tabii ki temizlenmeli ama çayır olduğu gibi korunmalı. Plana baktığımızda tereddütlerimiz sürüyor. Belediye Başkanı'nın iyi niyetine inanıyoruz, görev süresince bunlar yapılmayabilir. Ama bu plan notları kalıcı, gelecekte o yapılar yapılabilir. Plan notları yürürlükte kaldığı sürece o yapıların yapılmasına engel bir durum yok. Bu plan notları anayasa gibi kalıcı” dedi.

AKP'Lİ GÖKKUŞ: CHP'Lİ ARKADAŞLAR MİLLET BAHÇESİ ADINDAN RAHATSIZ

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Plan değişikliğini, yarın meclis üyeleri değiştiğinde yine yapılabilir. CHP'li arkadaşlar Millet Bahçesi adından rahatsız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oturumu yöneten Kalaycı, raporu ısrar kararı olarak oya sundu ve AKP-MHP grubunun oyları ile plan değişikliği aynen kabul edildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KARARI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun veto ettiği 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu” kurulması kararına CHP ve İYİ Parti'liler, AKP ve MHP'lilerle birlikte “Evet” oyu kullandı.

Oylama öncesi söz alan grup sözcüleri kararla ilgili görüşlerini aktardılar.

CHP Grup Başkanvekili Tarım Balyalı, hukuki şerhlerini ortaya koymak kaydıyla araştırma komisyonu kurulmasına ‘evet’ diyeceklerini belirtirken, "Yani Meclisimiz bu konudaki iddiaları araştırsın bütün belgeyi bilgiyi ilgililerden ve kurumdan istesin, burada bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu da söylemek lazım; AK Parti, böyle yeni yeni usuller getirerek çeşitli komisyon çalışmaları yapmaya çalışıyor ama bunlar doğru şeyler değil. Böyle biraz bu işi keyfileştiğini düşünüyoruz" dedi.

AKP Grup Sözcüsü Murat Yılmaz ise İstanbul'da onlarca İETT otobüsünün her gün bir yerde yolda kaldığı yolunda haberler çıktığını savunarak, bunun sebebinin araştırılmasını istedi.