Mustafa Sarıgül aday gösterilmişti: ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
ORC Araştırma, CHP'nin TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği Erzincan'daki anket sonucunu açıkladı. Tabloya göre AKP'nin oy oranında düşüş görüldü.
Seçime sayılı gün kala, siyasi liderlerin ve partilerin oy oranları da yakından takip ediliyor.
Son olarak ORC Araştırma; CHP'nin, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği Erzincan'daki anket sonucunu açıkladı.
AKP'DE DÜŞÜŞ
Anket sonucuna göre CHP'nin kentteki oy oranı artarken, AKP'nin oy oranında düşüş görüldü.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin milletvekili aday listesinde Erzincan birinci sıradan aday gösterilmişti.
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