AKP yasasını protesto ettiler... El koymaya karşı eylem!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Kentsel dönüşüm yasasına karşı yurttaşlar dün AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bir araya geldi.

Beyoğlu Kent Savunması, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Haliç Dayanışması ve Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi tarafından yapılan basın açıklamasında; “Yasal değişiklikle, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklamalarıyla kâr değeri yüksek şehir merkezlerinin dönüşümünün hedeflendiği konusunda endişe ediyoruz. Sicilini Tarlabaşı, Fetihtepe ve Okmeydanı’ndan bildiğimiz Beyoğlu Belediyesi’nin de vakit kaybetmeyen iştah ve azminin gerekçesi açığa çıkmış oluyor” dendi.