AKP yasasını protesto ettiler... El koymaya karşı eylem!
Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bir araya gelen yurttaşlar AKP’nin getirdiği ve rezerv alan ilan edilerek mülke el koyulmasına olanak tanıyan yasayı protesto etti. Eylemde güvenli dönüşüm istendi.
Kentsel dönüşüm yasasına karşı yurttaşlar dün AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bir araya geldi.
Beyoğlu Kent Savunması, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Haliç Dayanışması ve Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi tarafından yapılan basın açıklamasında; “Yasal değişiklikle, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklamalarıyla kâr değeri yüksek şehir merkezlerinin dönüşümünün hedeflendiği konusunda endişe ediyoruz. Sicilini Tarlabaşı, Fetihtepe ve Okmeydanı’ndan bildiğimiz Beyoğlu Belediyesi’nin de vakit kaybetmeyen iştah ve azminin gerekçesi açığa çıkmış oluyor” dendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı