AKP yine şaşırtmıyor: Kaymakama jest için plan değişti
AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, imar planlarına park alanı olarak işlenen 4 bin metrekarelik araziye kaymakam konutu ve polis merkezi inşa edilmesine onay verdi. Belediye daha önce de kaymakam için daire kiralamıştı.
İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi yine tartışma yaratacak bir karara imza attı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda Kocatepe Mahallesi’nde yer alan ve imar planlarına park alanı olarak işlenen kamu arazisiyle ilgili bir imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Plan teklifinde ise kaymakam konutu ve polis merkezi amirliği binası inşa edilmesi için 4 bin metrekare büyüklüğündeki kamu arazisinin park alanı statüsünden çıkarılarak resmi kurum alanı (lojman+emniyet) dönüştürüleceği belirtildi.
Teklifte plan değişikliğinin gerekçesi ise “Yeni polis merkezi amirliğini kurulmasına ihtiyaç duyulduğu için imar planı değişikliği talebinde bulunulmuştur. Kaymakamlık konutu ihtiyacı doğrultusunda da uygulama imar planı değişiklikleri hazırlanmıştır” şeklinde açıklandı.
İBB PLANA İTİRAZ ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili birimleri ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin imar planı değişikliğine ilişkin görüş bildirdi. İBB’nin görüşünde Bayrampaşa Belediyesi’nin söz konusu park alanını imara açarken eş değer büyüklükte yeni bir alanı park alanı olarak ayırmadığına dikkat çekildi.
YEŞİL ALANA İHTİYAÇ VAR
Meclis toplantısında CHP Meclis Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Avukat Atilla Özen ise yeşil alanların imara açılmasına karşı olduklarını, yeşil alana olan ihtiyacın daha çok olduğunu, park alanına konut yapılmasında kamu yararı bulunmadığını belirterek, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmayan plan değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını söyledi.
İmar planı değişikliği CHP’li meclis üyelerini ret oylarına karşın AKP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
DAİRE DE KİRALAMIŞLARDI
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın talebi üzerine 2015 yılında da AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, ilçe kaymakamı için bir daire kiralayarak 3 yıl süreyle bedelsiz tahsis etmişti. Üçüncü yılın sonunda da Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın talebi üzerine aynı daire aynı şartlarla tekrar kiralanarak 3 yıllığına daha Kaymakamlığa bedelsiz tahsis edildi.
BAŞKAN DA ÖDEYECEK
2018 yılının Kasım ayında da Kaymakamlığın talebi üzerine 3 yılın bitimi beklenmeden kira sözleşmesi feshedildi. Sayıştay ise söz konusu dairenin Kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmadığı, konut olarak kullanıldığı ve kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit ederek, 2018 yılı için oluşan 60 bin 781 TL kamu zararının AKP'li belediye başkanı da dahil olmak üzere teklife kabul oyu kullanan meclis üyelerinden tahsiline karar vermişti.
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