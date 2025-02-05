İYİ Parti'de istifa... Yenikent Belediye Başkanı ile meclis üyelerinden ayrılık kararı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

İYİ Parti'de istifa... Yenikent Belediye Başkanı ile meclis üyelerinden ayrılık kararı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:07

Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Öztürk, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı şekilde, Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İyi Parti'den istifa ederek, yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent'in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum."


Etiketler: #belediye #istifa #İyi Parti #Yenikent

İlgili Haberler

İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti
İYİ Parti kurmaylarından istifalara ilişkin değerlendirme

İYİ Parti kurmaylarından istifalara ilişkin değerlendirme
İYİ Partili Öztürk'ten AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'ya: 'Bu tweet de tasman olsun'

İYİ Partili Öztürk'ten AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'ya: 'Bu tweet de tasman olsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler