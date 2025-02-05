İYİ Parti'de istifa... Yenikent Belediye Başkanı ile meclis üyelerinden ayrılık kararı!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:07

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:07

Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Öztürk, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı şekilde, Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İyi Parti'den istifa ederek, yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent'in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum."