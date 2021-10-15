AKP'de panik yaratan gelişme: Erdoğan'dan randevu istediler!

15 Ekim 2021 Cuma, 07:45

AKP’li bir ismin anket sonuçlarını beğenmediği ORC’yi “uyardığını” hatırlatan Yarkadaş, “Diyelim ki; ORC’yi susturmayı başardılar. Peki Aksoy Araştırma, Konda, Türkiye Raporu, Yöneylem, Gezici, Motto ve Konsensus’u ne yapacaklar?” diye sordu ve Yöneylem’in Eylül ayı araştırmasında AKP’nin yüzde 26 – 27 bandında olduğunu, seçmendeki “Seçimi Millet İttifakı kazanır” inancının da yüzde 53.2 olduğunu hatırlattı.

EZBERLERİ BOZULDU

“AKP – MHP – Vatan Partisi ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı gemisinin artık su almaya başladığı açıkça görülüyor. Bu da özellikle parti içinde büyük bir huzursuzluğa yol açıyor. Çünkü; iktidardan düşmek, hem yargı önünde hesap verilecek günlerin yaklaşması, hem de ballı börekli rantların kesilmesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden, herkes suçu birbirine atmaya başlıyor” diyen Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3600 ek gösterge” çıkışı ve KHK hukuksuzluğuna uğrayanlara cesaretle sahip çıkmasının, AKP’nin ezberini bozduğunu, milletvekillerinin, yaşanan bu ve benzeri durumları Saray’a aktarmak için, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettiğini bildirdi.

Yarkadaş’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Oylar düştükçe, huzursuzluk artıyor…

Türkiye’yi 20 yıldır yöneten AKP’nin oy oranının, tarihinde ilk kez yüzde 30’un altına düştüğünü herkes kabul etmeye başladı. Öyle ki; AKP’yi yüzde 26 bandında gösteren ORC adlı araştırma şirketinin Başkanı Mehmet Pösteki, yayımladıkları son araştırmanın ardından, AKP’li üst düzey bir yetkilinin kendisini arayıp ‘’Çalışmanız bilimsel değil’’ diyerek uyardığını açıkladı. Oysa ki; ORC bugüne dek AKP tarafından hep referans gösterilen şirketler arasındaydı.

YA DİĞERLERİ…

AKP yönetimi, ORC’nin araştırma sonuçlarını kabullenmekte zorlanıyor. Diyelim ki; ORC’yi susturmayı başardılar. Peki Aksoy Araştırma, Konda, Türkiye Raporu, Yöneylem, Gezici, Motto ve Konsensus’u ne yapacaklar? Zira, adı geçen tüm şirketler, AKP’nin artık yüzde otuz bandının altında olduğunu ortaya koyuyor.

AKP gerçeği kabullenmek istemiyor ama Yöneylem adlı araştırma şirketinin Eylül ayına ilişkin yayımladığı veriler, iktidardaki kan kaybının sebeplerini özetliyor. Yöneylem’in 26 bölge, 27 il, 230 nokta ve 2400 panelistle yaptığı araştırmadan çıkan sonuca göre, Türk halkı, Eylül ayında da en çok “ekonomik kriz”i konuştu. Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 49.5’i, “Gelecek yıl, bu yıldan daha kötü olacak’’ görüşünde birleşti.

MUTLU GÜNLER GERİDE KALDI

Yöneylem, “Bugün seçim olsa, kime oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiği seçmenlerin verdiği cevaplar, AKP’nin yüzde 26 – 27 bandında olduğunu gösteriyor. Bu da AKP’nin iktidarı kaybetmesi anlamına geliyor. Ve son not: Aynı araştırmada, seçmenlerin yüzde 53.2’si, “Seçimi Millet İttifakı kazanır” diyor.

AKP – MHP – Vatan Partisi ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı gemisinin artık su almaya başladığı açıkça görülüyor. Bu da özellikle parti içinde büyük bir huzursuzluğa yol açıyor. Çünkü; iktidardan düşmek, hem yargı önünde hesap verilecek günlerin yaklaşması, hem de ballı börekli rantların kesilmesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden, herkes suçu birbirine atmaya başlıyor.

ŞİKAYETLER BAŞLADI

Önceki gün sohbet ettiğim bazı AKP’liler, “Külliye ile parlamento grubumuz arasındaki bağ koptu. Biz artık ne kendi gündemimizi ne de muhalefetin gündemini takip edemiyoruz. Gündemi son dönemlerde hep muhalefet belirliyor” görüşünde birleşiyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3600 ek gösterge” çıkışı ve KHK hukuksuzluğun-dan dolayı hayatları cehenneme çevrilen binlerce insana cesaretle sahip çıkması, AKP’nin hem ezberini hem de moralini bozmuş. Özellikle 3600 ek gösterge vaadi, AKP’yi hayli sıkıştırmış…

GÖRÜŞME TALEBİ

Milletvekilleri, yaşanan bu ve benzeri durumları Saray’a aktarmak için, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yoğun bir şekilde randevu talep etmiş. Dün konuştuğum AKP’li bir yönetici, “TBMM grubunu başarısız olarak değerlendiren arkadaşlarımız var. Bireysellik çok fazla ön planda. Grubun kontrolü kaybedildi” tespitini yaptı. Erdoğan’ın şikayetlerin artması üzerine önümüzdeki günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşeceğini de belirten kaynağım, “Sanırım orada herkes Reis’e gerçek tabloyu anlatacak” dedi.