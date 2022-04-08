AKP'de 'sahur videosu' tartışması

08 Nisan 2022 Cuma, 11:27

AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaştı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Selçuk, sahur programından bir video paylaştı. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verildi.

Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" demişti. Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazmıştı.

Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Ağrı'daki sahur etkinliğinden fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı:

Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi Ağrı’nın Üniversiteli AK Gençlik’i ile sahur sofrasında bir araya geldik, birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik. Teşekkürler Ağrı, Teşekkürler AK Gençlik

AKP'LİLERDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Sahur etkinliği büyük tepki çekerken, konuyla ilgili AKP'li isimlerden çelişkili açıklamalar da beraberinde geldi.

İnan ardından bir paylaşım yaparak "Iğdır’da 750 genç, Ağrı’da Üniversiteli 1500 genç, Erzurum’da 2500 genç ile buluştuk. AK Gençlik’te büyük bir dinamizm ve enerji var. Sahurda da, iftarda da, sokakta da, okulda da, kütüphanede de, maçta da, konserde de varız. Hep birlikteyiz. Gölgeleyemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından bir video ve akabinde sahur etkinliğinin faturasını paylaştı.

Bu fatura mı yüksek, Kılıçdaroğlu’nun otel faturası mı ? Bu faturamı yüksek,

İmamoğlunun balık faturası mı ? Haydi vicdani yorum yapın..

Yoksa30 liralık kahvaltıyı Ağrılı gençlere çok mu gördünüz.. pic.twitter.com/R2Z9tsioFE — Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) April 7, 2022

Sayan, 700 kişilik sahur etkinliği için 1555 lira 54 kuruş KDV ve hizmet bedeli olarak 19 bin 444 lira 44 kuruş ödendiğini söyleyerek, sahurun faturasını gösterdi. Sayan, "Bu fatura mı yüksek, Kılıçdaroğlu’nun otel faturası mı ? Bu faturamı yüksek, İmamoğlunun balık faturası mı ? Haydi vicdani yorum yapın.. Yoksa 30 liralık kahvaltıyı Ağrılı gençlere çok mu gördünüz.." ifadelerine yer verdi.

Kürt gençlerine sadece cezaevini ve dağları layık görenler,gençlerin sahur programında birlikte kahvaltı yapıp kendi müzikleriyle eğlenmelerini çok görmüşler.. 21.000TL olan kahvaltı maliyeti KK’nın kaldığı otel odasının kaçta kaçına tekabül ediyor, vicdanınıza bırakıyorum #Ağrı pic.twitter.com/ILhbNfaSNa — Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) April 7, 2022

Ancak İnan, çeşitli şehirlerden paylaştığı sahur fotoğraflarında Ağrı'daki etkinliğin bin 500 öğrenciyle gerçekleştirildiğini yazdı.

AKP'li Savcı Sayan'ın, "30 liralık kahvaltıyı Ağrılı gençlere çok mu gördünüz" notuyla paylaştığı fatura:



