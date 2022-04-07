AKP'de 'sahur videosu' tartışması: 'Lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?'
AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaştı. AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise Selçuk'a verdiği yanıtta videonun kaldırılmasını istedi.
AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk,sahur programından bir video paylaştı. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verildi.
AKP'de 'sahur videosu' tartışması: 'Lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 7, 2022
METİNER'DEN TEPKİ
Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" dedi. Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazdı.
Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
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