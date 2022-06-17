Metiner-Arınç’ın ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu

AKP'li Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın "Kral çıplak demenin vakti" sözlerine tepki göstermiş ve "Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun" sözleriyle Arınç'ı TV programına çağırmıştı. Metiner ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine destek olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 20:58
Metiner-Arınç’ın ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
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AKP’nin kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın "Kral çıplak demenin vakti" sözlerine tepki gösteren Mehmet Metiner, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun" demişti.

Arınç ise Metiner'in bu sözlerine sert yanıt vermişti.

Arınç, "Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" başlığıyla yayınladığı yazıyı "Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın" sözleriyle noktalamıştı.

Metiner ise "Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun" sözleriyle Arınç'ı TV programına çağırmıştı.

BAHÇELİ’DEN METİNER’E DESTEK TELEFONU

Mehmet Metiner ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtti.

Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Az önce MHP'nin bilge genel başkanı saygıdeğer Devlet Bahçeli aradı. Destek sözleri benim için onurların en büyüğüdür. Kendisine en kalbi şükranlarımı hürmetle arz ederim” ifadelerini kullandı.


Devlet Bahçeli Bülent Arınç Mehmet Metiner
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