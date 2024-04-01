AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Adem Ceylan, kesin olmayan sonuçlara göre 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP adayı Hazım Caner Can'ın önünde seçimi tamamlayarak seçimi kazandı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:43
AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
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2014 yerel seçimlerinde AKP'nin Yenimahalle ilçesinden belediye başkan adayı olan; ancak CHP'nin adayına karşı seçimi kaybeden Adem Ceylan, bu dönem memleketi Çamlıdere'de AKP'den aday adayı oldu. Ancak Ceylan, aday gösterilmedi.

Bunun üzerine bağımsız adaylığını ilan eden Ceylan, kesin olmayan sonuçlara göre, 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Hazım Caner Can'ın önünde seçimi kazandı. 10 bin 322 seçmenin oy kullandığı ve 9 bin 778 oyun geçerli sayıldığı ilçede, bağımsız aday Adem Ceylan 4 bin 846 oy ve yüzde 49,56'lık oy oranı ile 1'inci sırada, AKP adayı Hazım Caner Can 2 bin 561 oy ve yüzde 26,19 oy oranı ile 2'nci, CHP adayı Mehmet Cengiz ise 1652 oy ve yüzde 16,90 oy oranı ile 3'üncü sırada yer aldı. 


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