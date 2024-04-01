AKP kaç belediye kazandı? AKP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? AKP hangi büyükşehirleri kazandı?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmen 5 yıl boyunca yerel seçimlerde görev yapacak başkanları belirledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucu AKP için kesin olmamakla birlikte netleşti. Peki, AKP kaç belediye kazandı? AKP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? AKP hangi büyükşehirleri kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:19
AKP kaç belediye kazandı? AKP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? AKP hangi büyükşehirleri kazandı?
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin AKP'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, AKP kaç belediye kazandı? AKP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? AKP hangi büyükşehirleri kazandı?

AKP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AKP 16 milyon 313 bin oy alarak yüzde 35,49'luk bir oy oranına ulaştı.

AKP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

AKP 12'si büyükşehir, 12 il, 356 ilçe ve 125 belde kazanarak toplamda 505 belediyeyi kazanmayı başardı. 

AKP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

AKP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı büyükşehirler şöyle;

Malatya, Ordu, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep, Kayseri, Hatay


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