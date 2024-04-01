AKP'nin sadece 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: 'Hepsine vurmayın, cezaevinde öyle dediler'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 01.04.2024 - 10:33

Türkiye 31 Mart'ta önümüzdeki 5 yıl boyunca idarede olacak yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Oy verme işlemi ve oy sayımının sürdüğü süre boyunca birçok il ve ilçeden usulsüzlük iddiaları geldi. Dünün en hareketli illerinden biri Şanlıurfa oldu.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

AKP, kesin olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sadece 64 oyla seçimi kazandı.

Siverek Taşıkara-Duydum köyündeki 1505 numaralı sandıkta ise 'oy kullanma anında' skandal görüntüler kaydedildi.

Konuşmalarda "Hepsine vurmayın, bir tanesi, cezaevinde öyle dediler" sözleri dikkat çekti.