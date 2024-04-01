AKP ciddi kan kaybetti... 31 Mart yerel seçim sonuçlarını yabancı ekonomistler nasıl yorumladı?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:31

Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde sonuçlar netleşmiş durumda. CHP resmi olmayan sonuçlara göre toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68’lik bir oy oranına ulaştı. AKP ise yaklaşık 16 milyon 183 bin oy alarak yüzde 35,54'lik bir oy oranına ulaştı. CHP'nin Özgür Özel liderliğinde büyük sıçrama yaptığı seçimde, AKP ciddi kan kaybetti.

Bloomberg'ün haberine göre; yabancı ekonomistler mevcut ekonomi programında değişiklik beklemiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü balkon konuşması, mevcut ekonomi programının devamına yönelik sinyal olarak görüldü.

Danışmanlık şirketi Teneo'nun eşbaşkanı Wolfango Piccoli seçim sonuçlarının Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi arasına mesafe koymasının pek olası gözükmediği değerlendirmesini yaptı.

"ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINI ARTIRMAMAKTA ZORLANACAK"



Ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Piccoli, “Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Şimşek’in politika programının temel riski, Erdoğan’ın 2024’ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması” dedi.

Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim ise “Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek” yorumunu yaptı.

Seçim öncesinde Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 500 baz puanlık faiz artışının cesaret verici olduğunu belirten Sim, “Para biriminin daha da istikrar kazanması için ihtiyaç olması halinde devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.