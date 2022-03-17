AKP'den asgari ücrete ikinci zam sinyali
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gerekirse asgari ücrete bir yıldan önce zam yapılabileceğini söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söyledi. Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi.
Tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Özkan'a, "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, konunun mümkün olduğunu belirterek, "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.
Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi. Özkan, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.
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