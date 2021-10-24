24 Ekim 2021 Pazar, 09:15

Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, büyük yatırımlarda bulunan kamu kurumlarının ihalelerinde neredeyse hep aynı isimler başı çekti.

Hemen hemen her büyük kamu ihalesinde isimleri anılan Kolin, Makyol, Cengiz, Kalyon ve Limak’ın 10 yılda imzaladığı kamu ihalelerinin toplam maliyet dikkat çekti. Beş şirket, bazılarını iş ortaklıklarıyla üstlendiği 167 kamu ihalesi kapsamında toplam 94 milyar TL’lik sözleşmeler imzaladı.

KOLİN LİSTEBAŞI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, listenin başında Kolin İnşaat geldi. AKP iktidarı döneminde etkisini giderek artıran Kolin’in, 2011-2021 dönemlerinde imzaladığı 52 kamu ihalesinin sözleşme bedeli 28 milyar 155 milyon TL oldu. Kolin, 10 yıllık dönemde en çok Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden ihale aldı.

Şirket ile müdürlük arasında sekiz ihale kapsamında toplam 9,9 milyar TL’lik anlaşma sağlandı. Kolin’in TCDD’den aldığı sekiz ihalenin bedeli 3,9 milyar TL, Karayolları’ndan aldığı sekiz ihalenin bedeli ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti. BOTAŞ, İBB ve TOKİ, Kolin’in yüksek maliyetli sözleşmelere imza attığı diğer idareler olarak sıralandı.

HEM HAVADA HEM KARADA

Makyol İnşaat ise Haziran 2011-Mayıs 2020 dönemleri arasında toplam 31 kamu ihalesini üstlendi. İhalelerin sözleşme bedelleri kayıtlara, 20,6 milyar TL olarak geçti. Makyol’un ihale aldığı kamu kurumları maliyetleri itibarıyla sırasıyla İBB, Karayolları, DHMİ olarak ifade edildi. Toplam 1,3 milyar TL değerindeki Sabiha Gökçen Havalimanı Gelişim Projesi ihalesi, şirketin aldığı ihalelerde öne çıkarken şirketin üstlendiği diğer bazı ihaleler şöyle kaydedildi:

- Osmangazi Köprüsü: 1,2 milyar dolar. (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay konsorsiyumu)

- Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu: 10 milyar 51 milyon TL.

- Ovit Tüneli: 1,5 milyar TL.

YOLLAR ONA EMANET

AKP iktidarı döneminde önlenemez şekilde yükselen Cengiz Holding de 19,7 milyar TL’lik toplam 34 kamu ihalesi sonuçlandırdı. Kamu ihaleleriyle değerine değer katan ve 2010 yılında 422 milyon TL’lik vergi borcu silinen Cengiz Holding’in en fazla ihale aldığı ilk üç kamu kurumu listelere şöyle yansıdı:

- Karayolları Genel Müdürlüğü: 13 ihale, 7,1 milyar TL.

- TCDD: 6 ihale, 5,3 milyar TL.

- Altyapı Genel Müdürlüğü: 5 ihale, 3,2 milyar TL.

KALYON’UN ADI HER YERDE

Aynı dönemde Kalyon da 19,7 milyar TL’lik toplam 29 ihaleye adını yazdırdı. Zigana Tüneli, Ovit Tüneli ve Ordu-Giresun Havaalanı inşaatlarının da aralarında olduğu kritik önemdeki kamu projelerin yüklenicisi şirketin yüksek maliyetli ihalelerini aldığı kamu kurumlarının İBB, Karayolları, TCDD, DSİ ve TOKİ olduğu bildirildi.

Beş müteahhitlik firması arasında yer alan Kolin’in aldığı kamu ihaleleri de şaşırtmadı. 2011-2021 dönemlerinde 21 kamu ihalesi kapsamında 6,5 milyar TL’lik sözleşmenin imzacısı şirket şu projelerde ismini duyurdu:

- Yeni Havalimanı – Halkalı metro hattı: 4,3 milyar TL.

- Soma Kolin Termik Santrali: 1 milyar 780 milyon TL.

- Kuzey Marmara Otoyolu: 13 milyar 600 milyon TL. (konsorsiyum)

- Ankara Hızlı Tren Garı: 280 milyon 875 bin TL. Vergi affı, garanti ödemeleri ve çevre tahribatına yol açan projelerle anılan, kamuoyunda ise “Beşli çete” olarak nitelendirilen müteahhitlik şirketlerinin 2011-2021 döneminde üstlendiği 167 kamu ihalesinin sözleşme bedeli 100 milyar TL’ye dayandı. İktidarın gözdesi şirketlerin iş yaptığı kamu kurumlarının başında Karayolları, TCDD ve DSİ ve DHMİ geldi.